Strage di via D’Amelio, Nordio “Grande disagio di fronte a queste rinnovazioni d’inchieste”

Lo ha dichiarato il ministro della Giustizia intervenendo a Rai News 24 in merito alla richiesta di arresto della Procura di Caltanissetta, poi respinta dal Gip, per l'ex capo della Polizia, Gianni De Gennaro

ROMA (ITALPRESS) – “Come cittadino e come rappresentante delle istituzioni ovviamente rilevo quel grande disagio che si prova di fronte a queste rinnovazioni d’inchieste che, come abbiamo visto anche con Garlasco, a distanza di parecchi anni propongono altre verità”. Lo ha dichiarato il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, intervenendo a Rai News 24 in merito alla richiesta di arresto della Procura di Caltanissetta, poi respinta dal Gip, per l’ex capo della Polizia, Gianni De Gennaro, nell’ambito delle indagini sulla strage di via D’Amelio ed esattamente nel filone che riguarda la morte del giudice Paolo Borsellino. “Poi ovviamente eventuali aspetti patologici che vadano al di là di quello che è l’errore giudiziario, che come sappiamo è sempre in agguato, saranno accertati dalla magistratura. Posso soltanto dire che la magistratura di Caltanissetta sta operando in modo molto rigoroso e molto serio”, ha concluso il ministro della Giustizia.

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(ITALPRESS).