Viabilità e scuole Strade provinciali senza interventi e scuole, Cuvato: "Servono risposte da Libero Consorzio"

Ha presentato un'interrogazione

Gela. Le strade provinciali ormai vetuste che vanno riattivate, con interventi già finanziati, ma anche i plessi scolastici di competenza del Libero Consorzio di Caltanissetta. Il consigliere provinciale dem Antonio Cuvato, che personalmente sta seguendo questi iter, chiede lumi al presidente del Libero Consorzio, Walter Tesauro, e alla struttura politica e tecnica che ha la competenza in materia. Ha presentato un'interrogazione. Le strade da rendere pienamente fruibili sono la Sp192 Rinazzi e la Sp193 Mignechi. La stessa Sp192, per Cuvato, va monitorata anche rispetto ai mezzi pesanti e ai cantieri. Ha più volte inoltrato note per avere riferimenti e sviluppi sulle procedure. Con l'arrivo della stagione invernale, le strade rischiano, ancora una volta, di diventare impraticabili per via delle piogge. Ci sono poi i cantieri finalizzati ad adeguare gli istituti scolastici “Sturzo” ed “Elio Vittorini”. Anche in questo caso, Cuvato attende riscontri dal Libero Consorzio. Nelle scorse settimane, ha condotto un sopralluogo nel cantiere dell'istituto “Sturzo”. Proprio sull'istituto “Sturzo”, Cuvato spiega che “serve procedere alla riconsegna parziale di aule e spazi completi del primo piano e del secondo piano con collaudi entro il 2026”. Inoltre, sollecita un tavolo tecnico che metta insieme, su questi temi, il Libero Consorzio e il Comune di Gela.