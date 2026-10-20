Strade interpoderali, dalla Regione sbloccato finanziamento da 250 mila euro per via Del Cotone

L'amministrazione comunale aveva già effettuato interventi di ripristino. I fondi serviranno per adeguare ulteriormente via Del Cotone

Gela. A segnalare le condizioni precarie di via Del Cotone, lungo a ridosso delle frazioni balneari della città, a inizio anno era stato il consigliere comunale Armando Irti, riprendendo una serie di segnalazioni giunte dai residenti. L'assenza di un vero e proprio manto stradale, a maggior ragione con le piogge dei mesi invernali, rendeva impossibile l'accesso anche ai mezzi di soccorso. Dall'assessorato regionale delle infrastrutture, con i fondi della programmazione complementare, arrivano 250 mila euro per la manutenzione dell'arteria viaria, unica via di collegamento per i residenti. L'amministrazione comunale aveva già effettuato interventi di ripristino. I fondi serviranno per adeguare ulteriormente via Del Cotone, che rientra tra le strade interpoderali finanziate per i lavori.