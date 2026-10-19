Scaffali vuoti anche a Gela, cresce la preoccupazione dei cittadini

Scaffali che iniziano a svuotarsi anche a Gela per i blocchi legati alla protesta di autotrasportatori e agricoltori. Cresce la preoccupazione dei cittadini e il malcontento per la scarsa attenzione dei media nazionali.

Gela. Tra supermercati che iniziano a registrare carenze di prodotti e altri dove la situazione sembra ancora reggere, la città vive due realtà diverse. Scaffali che iniziano a svuotarsi, prodotti che scarseggiano e cittadini che si interrogano su quanto potrà durare la situazione. Anche a Gela si fanno sentire gli effetti dei blocchi legati alla protesta di autotrasportatori e agricoltori, con ripercussioni che cominciano a emergere anche nei supermercati della città. Il quadro, tuttavia, non è uniforme. In alcuni punti vendita si registrano già difficoltà nel rifornimento di determinati prodotti, mentre in altri gli scaffali sono ancora sufficientemente forniti e il problema sembra, almeno per il momento, meno evidente. Due facce della stessa medaglia che raccontano una situazione in evoluzione e alimentano l’incertezza tra i consumatori. A parlare sono soprattutto i cittadini, incontrati tra le corsie dei supermercati. Le loro testimonianze restituiscono il clima che si respira in città: c’è chi teme che le carenze possano aumentare nei prossimi giorni, chi ha già notato l’assenza di alcuni prodotti e chi, invece, non ha ancora riscontrato particolari disagi. Voci diverse, accomunate dalla preoccupazione per le possibili conseguenze sui rifornimenti e sulla quotidianità delle famiglie.

Accanto alle preoccupazioni per la spesa quotidiana, emerge anche il malcontento di alcuni cittadini per quello che ritengono uno spazio insufficiente riservato alla manifestazione dai media nazionali. Un dibattito che si è acceso anche dopo l’intervento di Fiorello in Rai, nel quale ha commentato la protesta affermando che i manifestanti «non stanno spaccando nulla» al contrario di quanto accaduto nelle grandi città del nord come Torino e Milano. Una battuta che, per alcuni, rischia di ridimensionare la portata di una mobilitazione che coinvolge lavoratori e famiglie e che potrebbe avere conseguenze sull’intero territorio.

Intanto, a Gela, la situazione resta da monitorare. Tra scaffali meno forniti e supermercati che continuano a lavorare senza particolari criticità, la preoccupazione dei cittadini si accompagna alla richiesta di risposte concrete. Perché dietro la protesta ci sono le rivendicazioni di intere categorie produttive, ma anche le conseguenze che, se i blocchi dovessero proseguire, potrebbero arrivare direttamente nelle case dei consumatori.