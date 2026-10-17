Olio extravergine di oliva di qualità Savignano-Italiano, dal produttore al consumatore

Un prodotto genuino, ottenuto da olive selezionate e lavorate con attenzione, capace di racchiudere un gusto intenso, un profumo autentico e tutto il sapore della tradizione

La passione per la terra, il rispetto della tradizione e la cura di ogni singola oliva sono i valori che guidano l’attività dell’Azienda Agricola Savignano Carmelo – Italiano Alessio, realtà dedicata alla produzione e alla vendita di olio extravergine di oliva.

Un prodotto genuino, ottenuto da olive selezionate e lavorate con attenzione, capace di racchiudere un gusto intenso, un profumo autentico e tutto il sapore della tradizione. Un olio pensato per chi ama portare in tavola la qualità e valorizzare ogni piatto con semplicità e bontà.

Dal produttore al consumatore: qualità e convenienza

Scegliere l’Azienda Agricola Savignano Carmelo significa acquistare direttamente dal produttore, con la possibilità di approfittare di offerte speciali dedicate agli ordini di olio extravergine di oliva.

Per chi desidera acquistare quantità più consistenti, sono previste le seguenti condizioni promozionali:

Ordini da 10 litri fino a 99 litri: prezzo di 10 € al litro .

Ordini a partire da 100 litri: prezzo speciale di soli 8 € al litro.

Un’occasione interessante per famiglie, gruppi di acquisto e consumatori che desiderano fare scorta di un prodotto essenziale della cucina mediterranea, puntando sulla convenienza senza rinunciare alla qualità.

Il sapore autentico della tradizione

L’olio extravergine di oliva è uno dei simboli più preziosi della cultura gastronomica italiana. La sua versatilità lo rende ideale per condire insalate, accompagnare verdure, esaltare primi piatti e completare tante altre ricette della tradizione.

La filosofia dell’azienda si fonda sulla cura delle olive, sull’attenzione alle lavorazioni e sul desiderio di offrire ai consumatori un prodotto che esprima il legame con la terra e la passione per l’agricoltura.

Genuinità, tradizione e vendita diretta: sono questi gli elementi che caratterizzano la proposta dell’Azienda Agricola Savignano– Italiano.

Informazioni, ordini e prenotazioni

Per conoscere le disponibilità, ricevere informazioni sul prodotto e usufruire delle offerte dedicate agli acquisti, è possibile contattare direttamente l’azienda.

Telefono: +39 376 074 5994

E-mail: [email protected]

Info e prenotazioni: 320 87 44 468

Azienda Agricola Savignano Carmelo – Italiano Alessio

Olio extravergine di oliva: dal produttore al consumatore, con passione per la terra e amore per la tradizione.