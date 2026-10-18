Protesta autotrasportatori, in città primi segnali: in alcuni supermercati scaffali vuoti

Gli effetti della protesta generale degli autotrasportatori

Gela. Il fermo generale degli autotrasportatori inizia a farsi sentire anche in città, dove va avanti il presidio avviato dagli agricoltori ai quali, da qualche giorno, si sono uniti proprio gli operatori dell'autotrasporto. In alcuni supermercati cittadini, questa mattina, era evidente la presenza di scaffali quasi del tutto vuoti. Generi alimentari come la pasta ma anche l'acqua iniziano a scarseggiare. La situazione attuale non è comunque uguale per tutti i supermarket locali. È chiaro però che se la serrata degli autotrasportatori e i blocchi dovessero proseguire ancora, per contestare il caro carburante e l'assenza di misure a tutela del settore, la situazione potrebbe iniziare a farsi preoccupante, quantomeno per i generi di prima necessità. In alcune stazioni di rifornimento, la benzina non si trova più. In altre, le scorte ancora ci sono. In giornata, i blocchi sono stati allenati per permettere il passaggio dei carichi di ortofrutta.