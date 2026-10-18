Don Filippo Celona si insedia ufficialmente a Regina Pacis, venerdì prossimo la celebrazione eucaristica

Il sacerdote arriva dall'esperienza nella chiesa di Santa Lucia

Gela. Dopo un periodo di vuoto alla guida della parrocchia Regina Pacis, la prossima settimana, venerdì 23 ottobre, si insedierà ufficialmente il nuovo parroco don Filippo Celona. Il sacerdote arriva dall'esperienza nella chiesa di Santa Lucia. Prende il posto di don Angelo Strazzanti, che per anni è stato il riferimento della comunità di Regina Pacis. Venerdì prossimo, don Celona si insedierà alla presenza dei fedeli, delle autorità locali e di quelle ecclesiastiche. La celebrazione eucaristica è fissata per le ore 19.