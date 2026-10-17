Operaio rimase ferito durante lavori in un'abitazione privata, a giudizio il proprietario dell'immobile

La dinamica di quanto accaduto è stata ricostruita in aula

Gela. Un operaio di nazionalità romena cadde da un balcone di un'abitazione privata, in città, durante lavori che erano stati commissionati dal proprietario dell'immobile. Quest'ultimo è a processo perché quel tipo di lavoro non sarebbe stato svolto secondo la normativa prevista in materia. La caduta del lavoratore, che riportò ferite, avvenne, stando a quanto ricostruito dagli ispettori dello Spresal, sentiti in aula nel corso del dibattimento, per l'assenza, nel balcone, di un vero e proprio parapetto. L'operaio non se ne sarebbe accorto e mentre stendeva un telo sul pavimento cadde nel vuoto. La dinamica di quanto accaduto è stata ricostruita in aula. Il proprietario dell'immobile è difeso dall'avvocato Angelo Cassarino, che ha insistito sul fatto che il lavoratore fosse alle dipendenze di un'azienda locale. Secondo gli ispettori Spresal, però, nell'occasione dell'infortunio si era recato nell'immobile per effettuare lavori individualmente, senza che le prescrizioni fossero osservate. L'attività istruttoria proseguirà nel corso delle prossime udienze.