Vibonese-Gela 1-1, Di Stefano risponde a Marsico: terzo pareggio di fila per i biancazzurri

La diretta testuale dell'incontro, al via alle 15.

Gela. Il Gela strappa un buon punto all'attrezzata Vibonese con un convincente 1-1: al 68', Di Stefano risponde alla rete siglata al 57' da Marsico e regala un pareggio - il terzo consecutivo dopo quelli interni contro Athletic e Milazzo - ai biancazzurri, che raggiungono quota sei punti in classifica.

Gli uomini di Romano disputano una prestazione all'altezza - probabilmente la migliore dell'intera stagione - e fermano una delle squadre più in forma del girone, che il weekend precedente aveva pareggiato contro la Reggina dopo aver vinto tre gare di fila. Incontro dal finale amaro per il Gela, che al 95' ha sciupato un buon contropiede in superiorità numerica senza riuscire a capitalizzare in rete.

Il tabellino

Vibonese: De Simone, Cerutti, Bertolo, Cosendey, Simpson, Cess, D'Onofrio, Ledesma (55' Piriz), D'Agata, Marsico, Barile (78' Spanò). A disposizione: Simeoli, Rodolfo, Valenza, Leonori, Mirashi, Malafronte, Varone. Allenatore: Salvatore Marra.

Gela: Canino, Scuderi, Camilleri (94' Desiato), Giuliano, Argentati (66' Cissokho), Nardo A, Vogiatzis, Ceesay (66' Di Stefano), Ferrigno A, Maltese, Nanapere (72' Rozzi). A disposizione: Colace, Nardo L, Ferrigno F, Tuvé, Lanza. Allenatore: Pippo Romano.

Reti: 57' Marsico, 68' Di Stefano.

Note: Ammonito Ceesay, Cess.

Arbitro: Stefano Mariani di Livorno.

La cronaca

Termina la sfida al Luigi Razza di Vibo Valentia: il Gela ferma la Vibonese e trova un punto prezioso.

96' - Ferrigno calcia in porta dopo un contropiede non gestito benissimo da Cissokho ma De Simone si distende e respinge.

87' - Cissokho pesca Maltese a tu per tu con De Simone: il fantasista biancazzurro la piazza all'angolino ma l'arbitro annulla tutto per fuorigioco.

82' - Simpson ci prova da distanza siderale ma la sua conclusione non impegna Canino.

75' - Cissokho si coordina a giro da fuori area ma non trova la porta.

68' - 1-1 Gela. Traversone di Nardo, De Simone non blocca il pallone e Di Stefano calcia a porta vuota approfittando dell'errore del portiere avversario, riportando in parità l'incontro.

60' - Maltese calcia al volo da fuori area trovando l'opposizione di De Simone: Camilleri calcia a lato da due passi dopo la respinta del portiere.

57' - 1-0 Vibonese. Marsico colpisce di testa e trafigge Canino.

52' - A tu per tu con De Simone, Nanapere calcia a lato da posizione invitante. L'arbitro annulla tutto per fallo.

46' - Ricomincia la sfida.

Termina dopo un minuto di recupero il primo tempo.

45+1' - Ledesma cerca la porta da fuori area: l'esecuzione non è soddisfacente.

38' - Simpson trova lo spazio e cerca il secondo palo con una conclusione rasoterra: il tiro esce di poco a lato.

37' - Gioco fermo a Vibo Valentia: staff medico in campo per Camilleri.

28' - Conclusione violenta di Marsico: l'attaccante della Vibonese trova l'opposizione di Canino.

22' - Maltese impegna De Simone dalla distanza: sotto porta, Nanapere sciupa la chance di segnare sulla ribattuta da pochi metri.

8' - Vantaggio dei locali con Ledesma, a segno dalla distanza: gol annullato per fuorigioco.

6' - Barile trova Simpson al centro dell'area con un cross: l'attaccante rossoblù non riesce a dare potenza al suo colpo di testa.

5' - Grande giocata di Ferrigno, che sguscia via a Barile e cerca un compagno in mezzo. De Simone respinge con i pugni sventando il pericolo.

3' - Traversone teso di Simpson: Canino buca e la sfera termina tra i piedi di D'Onofrio, che non centra la porta e grazia il Gela.

1' - Inizia la sfida al Luigi Razza di Vibo Valentia.