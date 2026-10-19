Gela e Comiso per lo sviluppo dell'aeroporto comisano: confronto con Aeroitalia

I componenti dell'associazione "Fly Comiso" da tempo lavorano all'interazione tra i territori della provincia iblea e quello gelese, proprio intorno allo sviluppo dell'aeroporto comisano

Gela. Uno sviluppo ulteriore per proiettare Gela nella struttura gestionale e programmatica dell'aeroporto di Comiso. Sabato, a Palazzo di Città, presso la pinacoteca comunale, si terrà un confronto pubblico tra le amministrazioni comunali di Gela e Comiso e i vertici del Libero Consorzio di Ragusa. L'iniziativa si inserisce in un percorso già avviato. L'area gelese si rivede nell'aeroporto di Comiso, come infrastruttura di riferimento. I collegamenti viari però vanno efficientati e migliorati. Al confronto parteciperà uno dei manager di Aeroitalia, compagnia aerea che sta sviluppando programmi progettuali intorno all'aeroporto di Comiso. I componenti dell'associazione "Fly Comiso" da tempo lavorano all'interazione tra i territori della provincia iblea e quello gelese, proprio intorno allo sviluppo dell'aeroporto comisano.