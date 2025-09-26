Stop idrico per lavori di collegamento, Grisanti: "Ancora tante zone senza acqua, sindaco intervenga"

Per il coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia Pierpaolo Grisanti, ci sono troppe zone ancora senza ripristino dell'erogazione

Gela. L'interruzione, programmata e annunciata, si lega ai lavori di collegamento della condotta San Leo. Chiaramente, la distribuzione idrica, in questi giorni, ne risente. Per il coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia Pierpaolo Grisanti, ci sono troppe zone ancora senza ripristino dell'erogazione. Gli interventi dovevano concludersi entro ieri, come da comunicazione ufficiale. “Oggi, una parte significativa della città è ancora priva di acqua. La cittadinanza ha dimostrato pazienza e responsabilità, tollerando la mancanza della risorsa idrica nei periodi di siccità e comprendendo le rotture improvvise di un sistema vetusto.

Tuttavia, non è più accettabile rimanere silenti di fronte al sistematico mancato rispetto delle tempistiche relative anche agli interventi programmati, come quello in corso. Questa situazione – dice Grisanti - che si protrae da oltre tre giorni, rappresenta un rischio concreto per la salute pubblica e per questo, come FdI, invitiamo il sindaco, nella sua qualità di massima autorità sanitaria del territorio, ad intervenire immediatamente per garantire il ripristino della distribuzione idrica e pretendere trasparenza e responsabilità nella gestione della rete e nella comunicazione con l’utenza”.