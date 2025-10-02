Stop flotilla, flash mob davanti il municipio: "Tutta la città si mobiliti"
Gli attivisti invitano tutta la città a partecipare
A cura di Redazione
02 ottobre 2025 08:58
Gela. Il blocco della flotilla, che trasportava in mare aiuti umanitari per la popolazione di Gaza, sta generando reazioni. Le forze israeliane hanno impedito l'approdo. In città, oggi dalle 17:30 e fino alle 19:30, davanti il municipio, in piazza San Francesco, si terrà un flash mob, organizzato dal collettivo "Gela per Gaza". Gli attivisti invitano tutta la città a partecipare, "scuole, associazioni, la chiesa". "Perché un grido di pace è la più forte e potente preghiera che gli esseri umani possano sollevare al cospetto dell'umanità", spiega il portavoce del collettivo, l'avvocato Francesco Castellana, consigliere comunale M5s.