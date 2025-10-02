Stop flotilla, flash mob davanti il municipio: "Tutta la città si mobiliti"

Gli attivisti invitano tutta la città a partecipare

Gela. Il blocco della flotilla, che trasportava in mare aiuti umanitari per la popolazione di Gaza, sta generando reazioni. Le forze israeliane hanno impedito l'approdo. In città, oggi dalle 17:30 e fino alle 19:30, davanti il municipio, in piazza San Francesco, si terrà un flash mob, organizzato dal collettivo "Gela per Gaza". Gli attivisti invitano tutta la città a partecipare, "scuole, associazioni, la chiesa". "Perché un grido di pace è la più forte e potente preghiera che gli esseri umani possano sollevare al cospetto dell'umanità", spiega il portavoce del collettivo, l'avvocato Francesco Castellana, consigliere comunale M5s.