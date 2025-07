Stavano tentando un furto nella sua proprietà, agricoltore mette in fuga i ladri

Probabilmente, erano alla ricerca di rame. È rimasto lievemente ferito

Gela. È riuscito a mettere in fuga almeno due uomini che pare stessero tentando un furto all'interno della sua proprietà, in un'area rurale nella zona di Passo di Piazza. È accaduto ieri, l'agricoltore sarebbe riuscito a segnare il numero di targa della vettura sulla quale i due sono arrivati sul posto. Probabilmente, erano alla ricerca di rame. Nel tentativo di bloccarli, il proprietario avrebbe subito qualche escoriazione, forse una leggera ferita da taglio. Gli accertamenti sono in corso, condotti dalle forze dell'ordine.