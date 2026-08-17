Statua madonna a Manfria non in regola? "Italia Nostra": "Se mancano permessi è da rimuovere"

Janni fa soprattutto richiamo all'area di Manfria, sottoposta a vincoli Sic e Zps, e che a maggior ragione non può ospitare installazioni non autorizzate

Gela. La statua della madonna, collocata a inizio estate su uno degli scogli della costa, nel tratto di Manfria, non rispetterebbe i parametri autorizzativi previsti. Lo segnalano i riferimenti dell'associazione “Italia nostra Sicilia”, in primis con il vicepresidente regionale Leandro Janni, da anni impegnato nelle vicende che si legano alla tutela del territorio e dell'ambiente. “Se effettivamente mancano autorizzazioni del demanio marittimo, della soprintendenza ai beni culturali e ambientali e dell'assessorato al territorio e ambiente – ha fatto sapere il referente dell'associazione – allora, la statua è da rimuovere, nel pieno rispetto del valore religioso che le viene attribuito”. Janni fa soprattutto richiamo all'area di Manfria, sottoposta a vincoli Sic e Zps, e che a maggior ragione non può ospitare installazioni non autorizzate, “che diventano anche un pericolo per l'incolumità”. Manfria, nei decenni, è stata al centro di una costante edificazione, spesso non consentita. La tutela ambientale e paesaggistica, secondo “Italia nostra Sicilia”, non può diventare fattore di contorno.