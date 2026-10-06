Controlli in strada, fermo amministrativo per un'ambulanza non idonea

È stato inoltre applicato il fermo amministrativo sul veicolo in quanto la targa posteriore era stata riverniciata e quindi priva delle caratteristiche rinfrangenti

Gela. Nel corso dei servizi di vigilanza eseguiti sulla strada statale 640, un equipaggio della Polizia Stradale di Caltanissetta ha sottoposto a controllo il conducente di un’ambulanza. Il mezzo, munito di regolare autorizzazione sanitaria rilasciata dall’Asp, presentava gravi difformità sotto il profilo della sicurezza e dell'igiene. Gli agenti, infatti, hanno riscontrato numerosi danni strutturali alla vettura: il parabrezza lesionato, le luci di arresto non funzionanti e la pedana di salita e discesa traballante, motivi per i quali i poliziotti hanno elevato le diverse sanzioni previste dal Codice della Strada. È stato inoltre applicato il fermo amministrativo sul veicolo in quanto la targa posteriore era stata riverniciata e quindi priva delle caratteristiche rinfrangenti. Inidonei al trasporto di pazienti sono risultati anche gli interni del mezzo, sudici e con ogni probabilità non sottoposti alle operazioni obbligatorie di disinfezione previste dall’autorizzazione sanitaria. Il conducente è stato sanzionato poiché circolava abusivamente: a seguito di verifiche più approfondite, infatti, è stato appurato che l’ambulanza era stata in precedenza sottoposta a fermo amministrativo fiscale. Agli esiti del controllo sono partite le segnalazioni all'Azienda Sanitaria Provinciale e alla locale Motorizzazione, affinché vengano adottati i provvedimenti di competenza e avviate le opportune verifiche tecnico amministrative.