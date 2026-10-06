Gela anemico in attacco, si tenta il doppio colpo Micoli-Mbagoku

Quattro gol in 6 partite, nessuno della batteria di attaccanti. La società prova a chiudere per il ritorno del nigeriano e l'attaccante dell'Athletic Club Palermo, chiesto anche dal Modica

Gela. Zero gol nelle ultime tre partite, 4 in tutto il campionato. Il Gela si rituffa sul mercato per provare a calmare una evidente lacuna. Ed allora spunta una clamorosa doppia operazione. Una semplice e l’altra più complicata: ovvero l’arrivo di due attaccanti: Nicolas Micoli e Jerry Mbagoku. Per quest’ultimo si tratterebbe di un ritorno, dopo la breve esperienza dello scorso autunno. Il 34anne attaccante nigeriano ha completato la stagione alla Sanremese ed è attualmente svincolato. Avrebbe bisogno di tempo per ritrovare la giusta condizione. Obiettivo primario resta Nicolas Micoli, "El Tanque", centravanti fisico alto 1,89. Prima di approdare all'Athletic Club Palermo, ha giocato in diverse squadre dilettantistiche siciliane come il Paternò (con cui ha vinto il campionato), il Modica e la Jonica, oltre a un'esperienza negli Stati Uniti con il Miami United. Lo scorso anno ha chiuso in doppia cifra con i nerorosa, 11 gol e 5 assist per un attaccante nel pieno della maturità (32 anni).

Se dovesse sbloccarsi la trattativa (dipende dalla società palermitana e dal richiamo di mister Filippo Raciti da Modica), il Gela non si farà sfuggire l’occasione. Ovviamente il club biancazzurro non potrà tenere in rosa tutti gli attaccanti attuali, con il rientro di Aperi già forse a fine ottobre. L’indiziato a lasciare il Gela è Nanapere, arrivato con grandi speranze ed ancora a secco di gol in campionato. Si attendono sviluppi nelle prossime ore.