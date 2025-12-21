Stage linguistico in Costa Azzurra per l’Istituto Comprensivo “Salvatore Quasimodo” di Gela

Protagonisti dell’esperienza sono stati 36 alunni, che dal 15 al 21 dicembre hanno preso parte a un intenso e stimolante percorso formativo presso il Centro Internazionale di Antibes.

Gela. Anche quest’anno scolastico l’Istituto Comprensivo Salvatore Quasimodo di Gela, diretto dalla dirigente scolastica Silvestra Vinciguerra, ha rinnovato il suo impegno nella promozione delle competenze linguistiche e culturali degli studenti partecipando a uno stage linguistico di lingua francese sulla splendida Costa Azzurra.

Protagonisti dell’esperienza sono stati 36 alunni, che dal 15 al 21 dicembre hanno preso parte a un intenso e stimolante percorso formativo presso il Centro Internazionale di Antibes, istituto riconosciuto dal Ministero dell’Educazione Francese e accreditato da EAQUALS, l’associazione europea che garantisce elevati standard di qualità nei servizi linguistici.

Durante le lezioni mattutine, gli studenti hanno seguito corsi di lingua francese basati prevalentemente sulla produzione orale, sull’apprendimento attraverso il gioco, sui lavori di gruppo e sull’interazione, metodologie didattiche efficaci e coinvolgenti che hanno favorito l’uso spontaneo della lingua. Al termine del corso, tutti i partecipanti hanno conseguito un attestato linguistico, a testimonianza delle competenze acquisite.

Il pomeriggio è stato invece dedicato alla scoperta del territorio e delle sue bellezze artistiche e culturali. Gli alunni hanno visitato alcune delle località più affascinanti della Costa Azzurra, tra cui Antibes, Nizza, Grasse, Montecarlo e Cannes, vivendo un’esperienza formativa completa che ha unito studio, cultura e socializzazione.

Tutte le attività sono state seguite con professionalità da insegnanti e animatori madrelingua, mentre l’accompagnamento degli studenti è stato curato dai professori Marco Romanino, Alessia Campisi, Tiziana Saltarello e Simona d’Assenza, che hanno contribuito alla buona riuscita dello stage con dedizione e competenza.

Un’esperienza altamente positiva, che conferma il valore degli scambi linguistici e culturali come strumento di crescita personale e formativa, rafforzando l’apertura europea e internazionale dell’Istituto Comprensivo Salvatore Quasimodo di Gela.