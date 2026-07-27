Stage Associazione Trinacria, a San Leone l’eredità euromediterranea di Padre Pintacuda

Prevista una sessione pomeridiana il 30 luglio sull'attualità del progetto Euromediterraneo di Padre Ennio Pintacuda

AGRIGENTO (ITALPRESS) – Nel corso dello Stage dell’Associazione Trinacria che si terrà dal 30 luglio al 2 Agosto a San Leone – Agrigento , è stata prevista una sessione pomeridiana il 30 luglio sull’attualità del progetto Euromediterraneo di Padre Ennio Pintacuda varato all’inizio degli anni duemila dal Cerisdi e dalla Libera Università della Politica. Il vice Presidente della LUP Pietro Luigi Matta presenterà l’ultima pubblicazione a cura anche del professore Giambattista Dagnino della LUMSA , che riprende il percorso formativo del Master Euromediterraneo realizzato su due direttrici una di politiche pubbliche e l’altra di contrattualistica internazionale. Il progetto ha formato nel corso di oltre un decennio, giovani capaci di realizzare quel salto di qualità mettendo in pratica : la competenza , l’analisi dei sistemi geopolitici, la crescita sociale, il benessere dei popoli, la pace , il disarmo e la sicurezza.

A Filaga Pintacuda elaborò in particolare con Michele Salamone oggi Presidente della LUP, Giacomo Greco segretario generale , Nicola Navarra consigliere tesoriere ed altri professionisti , il progetto Euromediterraneo che vide tra i protagonisti molti esponenti di primo piano del mondo arabo che parteciparono con grande entusiasmo ed impegno. La profonda svolta impressa da Ennio Pintacuda si concretizzò in un percorso universitario con le Università di Bologna, di Venezia, da Palermo, di Catania, di Messina e di Enna, ed i partecipanti erano laureati dei Paesi del Mediterraneo e giovani laureati nelle Università siciliane, in tale contesto il Ministero degli Esteri ha svolto un ruolo di significativa importanza sia nella selezione dei giovani provenienti dai Paesi del Mondo Arabo sia nell’assegnazione delle borse di studio. Ad Agrigento saranno presenti giovani provenienti dal mondo delle associazioni della Sicilia che hanno ritenuto il progetto di Pintacuda di grande attualità ed importanza, anche alla luce degli avvenimenti e dei conflitti bellici in corso, con la prospettiva di un percorso congiunto sulle tematiche che riguardano il ruolo della Sicilia nel contesto del bacino del Mediterraneo.

– foto locandina evento –

(ITALPRESS).