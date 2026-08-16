Staffetta 4x400 di bronzo ai campionati europei d'atletica: grande prestazione per la niscemese Mangione

L'atleta, che ha fatto parte della staffetta italiana 4x400, si è aggiudicata la medaglia di bronzo

Niscemi. Un'ultima giornata dei campionati europei di atletica, a Birmingham, in Inghilterra, che parla anche dei risultati di altissimo livello della niscemese Alice Mangione. L'atleta, che ha fatto parte della staffetta italiana 4x400, si è aggiudicata la medaglia di bronzo, insieme alla tre compagne, Bonora, Polinari e Coiro. Un risultato importante per i colori azzurri, dietro solo alle fortissime staffette di Olanda e Gran Bretagna. Il bronzo contribuisce al primato italiano nell'intera competizione continentale.