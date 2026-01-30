Stadio "Presti", partiti i lavori: visita della parlamentare nazionale dem Iacono

Nei prossimi giorni saranno avviati i lavori di trivellazioni per creare le fondamenta necessarie a sostenere i pali della nuova copertura

Gela. Sono entrati nel vivo questa mattina i lavori per la realizzazione della tribuna coperta allo stadio Vincenzo Presti. L’ìmpresa capofila Russello, dopo aver avviato il cantiere da una settimana ha iniziato gli interventi di demolizione delle mura perimetrali. Nei prossimi giorni saranno avviati i lavori di trivellazioni per creare le fondamenta necessarie a sostenere i pali della nuova copertura. Questa mattina l’assessore allo Sport Peppe Di Cristina, insieme al consigliere Antonio Cuvato, ha accompagnato la deputata Giovanna Iacono, componente della Commissione Parlamentare allo Sport, allo stadio Presti per un sopralluogo. Da una sua interrogazione al Ministro allo Sport Abodi, su sollecitazione dell’assessore Di Cristina, è partito l’iter che ha poi portato al finanziamento del Pnrr. Gli interventi prevedono, oltre alla nuova copertura con efficientamento energetico, gli spogliatoi, i servizi igienici, il prospetto esterno, la tribuna stampa, che uniti alla costruenda palestra trasformeranno lo stadio Presti in un luogo più confortevole e moderno.