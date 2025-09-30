Stadio “Presti”, nuovi fari per l’illuminazione

Dopo la palestra, sono iniziati anche i lavori relativi alle torri faro per potenziare l’impianto di illuminazione del campo.

Gela. Giungono importanti novità dall’amministrazione comunale per quanto riguarda lo stadio “Presti”, in piena fase di restyling. Con i lavori relativi alla palestra in corso, l’attenzione verrà d’ora in poi focalizzata anche sugli impianti di illuminazione. I faretti delle torri faro, infatti, verranno sostituiti per permettere alla prima squadra della città e alle altre società calcistiche di allenarsi anche in orari serali, nel caso in cui fosse necessario in vista degli impegni di campionato. Quando i lavori verranno completati, si potranno anche disputare gare in notturna, qualora si presentasse l’esigenza. Un tema, quello dell’illuminazione, che ha richiesto attività di manutenzione negli ultimi anni. Manutenzione che si sta finalmente effettuando e che potrebbe risolvere non pochi problemi.

“Sembrava impossibile, è stato difficile ma alla fine ci siamo riusciti. A breve partiranno i lavori di restyling dello stadio - ha dichiarato a Bar Sport l’assessore Peppe Di Cristina - a questo aggiungiamo che con un’altra linea di finanziamento si stanno rifacendo le torri faro per un’illuminazione che avrà un’omologazione importante, oltre ai lavori della palestra che stanno regolarmente andando avanti. L’impegno sul PNRR era indubbiamente il più complicato di tutti perché era tecnicamente definanziato e perché prevedeva un co-finanziamento, però alla fine ce l’abbiamo fatta”.

Un altro passo importante per rendere lo stadio più decoroso e non dover riscontrare problemi, ogni singola estate, per quanto riguarda l’omologazione. Queste attività di manutenzione permettono alle squadre locali, in particolare il Gela Calcio di Toti Vittoria che milita in Serie D, di ambire a categorie ancor più importanti, qualora vi fosse la disponibilità economica. Il tutto grazie ad un finanziamento inizialmente perso e recuperato solo successivamente per garantire alla città uno stadio accogliente e dignitoso.

“Penso che sia indispensabile avere uno stadio decoroso e accogliente che in prospettiva potrà essere ulteriormente ottimizzato - conclude Di Cristina - in virtù di questi lavori diventerà un’area più bella e questa per noi è una grande soddisfazione”.