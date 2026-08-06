Stadio Presti, Di Stefano: “Stiamo correndo per garantire un regolare utilizzo dell’impianto”

Nelle prossime settimane partiranno anche gli interventi per rinnovare il manto erboso, attualmente inutilizzabile per i calciatori.

Gela. Anche l’amministrazione comunale era presente ieri in occasione dell’amichevole tra il Gela e una rappresentantiva riesina: il sindaco Di Stefano e l’assessore allo sport Di Cristina hanno affrontato il tema dello stadio “Vincenzo Presti”, con i lavori relativi alla tribuna ancora in corso. Nelle prossime settimane partiranno anche gli interventi per rinnovare il manto erboso, attualmente inutilizzabile per i calciatori.

“Stiamo correndo. Ci sono delle attività già commissionate, stiamo aspettando solo il materiale relativo al manto erboso. Ci è stato garantito che entro giorno 20 dovrebbe arrivare, così si potrà collocarlo subito dopo. Lo stesso vale per l’utilizzo della tribuna, mentre le altre attività sono già in itinere - dichiara ai nostri microfoni il primo cittadino Terenziano Di Stefano -. Siamo consapevoli del grande sacrificio fatto dalla dirigenza per iscrivere la squadra in D e vogliamo fare lo stesso noi per garantire un regolare utilizzo dello stadio nel più breve tempo possibile”.