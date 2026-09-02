Stadio "Presti", assenso ministeriale per concludere i lavori nell'impianto sportivo

I fondi sono quelli Pnrr, con una compartecipazione comunale, attraverso stanziamenti delle royalties estrattive

Gela. Si va fino alla conclusione dei lavori. In giornata, è arrivata l'ultima proroga disposta a livello ministeriale per il cantiere dello stadio comunale “Presti”. E' una delle opere, che più di altre, ha risentito di intoppi procedurali e tecnici, partendo da un finanziamento che sembrava quasi compromesso ma che l'amministrazione comunale è riuscita a garantire, dopo continue interlocuzioni con gli uffici romani. La comunicazione è giunta all'assessore Peppe Di Cristina che, insieme al sindaco Terenziano Di Stefano, sta seguendo le opere per l'impiantistica sportiva. Lo stesso Di Cristina, in più occasioni, ha avuto incontri ministeriali, per dare riscontro sull'avanzamento dei lavori. I fondi sono quelli Pnrr, con una compartecipazione comunale, attraverso stanziamenti delle royalties estrattive. L'ultimazione dei lavori è attesa anche per l'imminente avvio della stagione calcistica del Gela, formazione pronta ad affrontare il campionato di serie D e per questa ragione a Palazzo di Città sono state condotte verifiche, così da accelerare ulteriormente e ottenere l'assenso ministeriale.