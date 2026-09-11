Stadio "Presti", arriva parere Coni nazionale: Di Cristina, "necessario per completare"

L'ultimo cronoprogramma inviato dagli uffici tecnici comunali è quello che porterà alla conclusione del cantiere

Gela. E' stato rilasciato il parere del Coni nazionale per lo stadio “Presti”. L'iter per i lavori è stato valutato sulla base inoltre del nuovo cronoprogramma inoltrato agli uffici ministeriali da quelli di Palazzo di Città. L'assessore Peppe Di Cristina, che sta seguendo tutte le procedure in essere, ha avuto l'ufficialità del parere del Coni nazionale. “Era assolutamente necessario per i lavori dello stadio “Presti”, vista la copertura finanziaria con fondi Pnrr”, precisa. L'ultimo cronoprogramma inviato dagli uffici tecnici comunali è quello che porterà alla conclusione del cantiere, “prevista entro il mese di ottobre”, continua l'assessore. L'assessore, ormai da mesi, è in contatto costante con i funzionari romani per garantire la piena realizzazione dei lavori. Gli uffici dell'assessorato stanno attendendo, inoltre, la pubblicazione della graduatoria definitiva del programma di finanziamento ministeriale “Sport e periferie” che su progetto presentato dall'amministrazione comunale ha consentito di arrivare allo stanziamento di un milione di euro per recuperare e riqualificare il PalaCossiga, ormai vandalizzato. “Il progetto che abbiamo presentato è risultato tra i primi nella graduatoria nazionale. Bisogna attendere quella definitiva per far partire tutte le attività successive”, dice ancora Di Cristina. Infine, conferma che il Comune ha formalizzato la sua candidatura per ulteriori fondi su bandi regionali finalizzati allo sport e all'impiantistica.