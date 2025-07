Srr4, approvato il bilancio: voto favorevole dei sindaci

È stato votato favorevolmente dai sindaci dell'assemblea compreso il primo cittadino gelese Di Stefano

Gela. La Srr4, società "madre" che sovraintende il ciclo territoriale dei rifiuti e che controlla in toto l'in house Impianti Srr, ha approvato il bilancio 2024. È stato votato favorevolmente dai sindaci dell'assemblea, compreso il primo cittadino gelese Terenziano Di Stefano. Numeri e dati che incidono, soprattutto, sono quelli di Impianti, la controllata che gestisce il servizio rifiuti in tutti i Comuni dell'ambito e la piattaforma di Timpazzo. Srr e Impianti, progressivamente, si apprestano a prendere in mano tutto il ciclo dell'impiantistica, con il compostaggio di Brucazzi, di proprietà di Ato Cl2 in liquidazione, e le vasche sature A-B e C-D, che il Cga ha riconosciuto di proprietà del Comune di Gela. Successivamente, come conferma il presidente Srr Gianfilippo Bancheri (sindaco di Delia), ai sindaci dell'ambito verranno forniti tutti i riscontri sugli utili di Impianti e sulla destinazione anche rispetto al risparmio per i Comuni. Il sindaco Di Stefano, ormai da tempo, è fermo nel ritenere che per Gela servano tutele economiche maggiori, soprattutto perché sul territorio comunale è concentrato tutto il sistema impiantistico e la stessa piattaforma di Timpazzo.