Sport e cittadinanza attiva: l’Ecorigen aderisce a “ColoriAMO l’area urbana 2”

A tutti coloro i quali parteciperanno all’iniziativa sarà riservato un ingresso gratuito alla partita.

Gela. L’Eco-Rigen Nuova Città di Gela aderisce a “ColoriAMO l’area urbana 2”, iniziativa di partecipazione e cittadinanza attiva promossa dal Comitato presieduto da Giuseppe Scerra. Un progetto che unisce energie, idee e senso di appartenenza, con l’obiettivo di restituire valore agli spazi condivisi.

L’appuntamento è fissato per questa domenica, nella stessa giornata in cui, nel pomeriggio, la squadra giallorossa riceverà la visita della Volley Valley per uno scontro d’alta quota fondamentale in chiave playoff. A tutti coloro i quali parteciperanno all’iniziativa sarà riservato un ingresso gratuito alla partita. Un segno concreto di riconoscenza nei confronti di chi si impegna per la propria comunità.

"Per la nostra Società sportiva oltre al risultato in campo ha valore anche quello sociale ed è proprio per questo che è un immenso piacere partecipare a queste iniziative sociali - dichiara Fortunato La Rosa -. Appoggiamo pienamente quest’iniziativa perchè servirà a rendere più bello un quartiere di Gela e ci auguriamo che anche altre zone della nostra città possano prendere spunto da quest’iniziativa".