Serie D, indiscrezioni pesanti: la Procura indaga su gare pilotate

Secondo le indiscrezioni, pare che la Procura Federale stia focalizzando la propria attenzione su circa tredici gare col forte sospetto che alcune di esse i risultati siano stati pilotati attraverso accordi tra le società

Gela. Rischia di chiudersi in maniera controversa il girone I del campionato di Serie D. Secondo le indiscrezioni di diverse testate, nel raggruppamento starebbe per accadere qualcosa di preoccupante. Pare che la Procura Federale stia focalizzando la propria attenzione su circa tredici gare col forte sospetto che, in alcune di esse, i risultati siano stati pilotati attraverso accordi tra le società.

In questo scandalo sarebbero coinvolte almeno sei squadre - secondo le indiscrezioni - e la Procura procederà a breve con i deferimenti dopo aver raccolto gli elementi. Se tutto ciò dovesse effettivamente accadere, le conseguenze potrebbero riversarsi sulla classifica, che potrebbe essere stravolta o congelata.