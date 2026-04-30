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Gela, arriva il verdetto del TFN: biancazzurri penalizzati di tre punti

Tre punti di penalizzazione per il Gela che, fortunatamente, non mutano la classifica dei biancazzurri, aritmeticamente salvi nonostante il verdetto.

A cura di Redazione Redazione
30 aprile 2026 15:54
Gela, arriva il verdetto del TFN: biancazzurri penalizzati di tre punti - Foto di Davide Gerbino
Foto di Davide Gerbino
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Gela. È arrivata la tanto attesa comunicazione del Tribunale Federale Nazionale: il Gela è stato penalizzato di tre punti. Il verdetto del TFN non influisce sulla situazione in classifica dei biancazzurri, aritmeticamente salvi nonostante la decisione dell’ultim’ora.

Ecco il dispositivo del TFN:

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Giovanni Vittoria, mesi 3 (tre) di inibizione;

- alla società ASD Città di Gela, euro 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda e punti 3 (tre) di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva.

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