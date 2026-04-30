Gela, arriva il verdetto del TFN: biancazzurri penalizzati di tre punti
Tre punti di penalizzazione per il Gela che, fortunatamente, non mutano la classifica dei biancazzurri, aritmeticamente salvi nonostante il verdetto.
Gela. È arrivata la tanto attesa comunicazione del Tribunale Federale Nazionale: il Gela è stato penalizzato di tre punti. Il verdetto del TFN non influisce sulla situazione in classifica dei biancazzurri, aritmeticamente salvi nonostante la decisione dell’ultim’ora.
Ecco il dispositivo del TFN:
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- al sig. Giovanni Vittoria, mesi 3 (tre) di inibizione;
- alla società ASD Città di Gela, euro 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda e punti 3 (tre) di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva.