“Spazio giovani”, il comune apre al dialogo con le nuove generazioni

Nasce “Spazio Giovani”, un tavolo permanente promosso dal Comune per coinvolgere i ragazzi nella progettazione della città, con incontri tematici e proposte concrete

Gela. In città prende forma un nuovo spazio di dialogo e progettazione dedicato alle nuove generazioni. L’amministrazione comunale lancia infatti il progetto “Spazio Giovani”, un tavolo tecnico permanente pensato per favorire l’ascolto attivo e la co-progettazione tra giovani, istituzioni e realtà del territorio.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di creare un luogo stabile di confronto, capace di mettere in rete idee, competenze ed esperienze diverse, coinvolgendo non solo i ragazzi ma anche soggetti pubblici e privati, associazioni, scuole e professionisti. Un percorso condiviso che punta a trasformare le esigenze dei giovani in proposte concrete per lo sviluppo della città.

Il progetto è stato presentato ufficialmente oggi presso lo Youth Center – Nexus ASI Center, punto di riferimento per le attività giovanili nel territorio gelese. Ogni percorso sarà strutturato in due fasi: una prima dedicata all’ascolto, per raccogliere bisogni, idee e proposte, e una seconda orientata alla progettazione, con l’obiettivo di tradurre il confronto in azioni operative. Fondamentale sarà il coinvolgimento diretto degli stakeholder locali, per garantire che le soluzioni individuate siano condivise e realmente applicabili.

“Spazio Giovani” si svilupperà attraverso incontri periodici, previsti principalmente il venerdì pomeriggio, organizzati per aree tematiche. Tra gli argomenti al centro del confronto: lavoro, sviluppo economico e sociale, cultura, sport e innovazione. Durante questi appuntamenti, giovani, amministratori ed esperti saranno chiamati a dialogare per analizzare criticità e individuare soluzioni pratiche e realizzabili.

L’iniziativa rappresenta un passo importante verso una maggiore partecipazione dei giovani alla vita pubblica, offrendo loro non solo uno spazio di espressione, ma anche strumenti concreti per incidere sulle scelte che riguardano il futuro della città. Con “Spazio Giovani”, Gela scommette dunque su un modello di collaborazione aperto e inclusivo, in cui le nuove generazioni diventano protagoniste attive del cambiamento e dello sviluppo del territorio.