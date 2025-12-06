"Spazio civico" si allarga: Scicolone, "ci sarà presentazione regionale, invito per tavolo coalizione"

Nel tentativo di mettere insieme l'alternativa al centrodestra del governo Schifani, non si potrà trascurare il peso dei civici, che in città, seppur con qualche sfumatura non di area, sembrano collocati nell'orbita progressista

Gela. La componente civica sembra ormai una realtà piuttosto consolidata, soprattutto tra quei gruppi che si muovono intorno all'area progressista. La presenza di ieri del sindaco Terenziano Di Stefano, intervenuto sul palco dell'iniziativa voluta da “Controcorrente” e “PeR”, pare più di una semplice evenienza istituzionale. Il primo cittadino ha parlato di “porte apertissime” per La Vardera e per un progetto che già lo scorso anno, con l'agorà locale, iniziò a prendere forma. “Spazio civico” è la rete che Di Stefano e “Una Buona Idea”, insieme a molte entità politiche della provincia e non solo, stanno contribuendo a sviluppare. La presentazione ufficiale si è tenuta nelle scorse settimane a Caltanissetta. Prima delle festività natalizie e di fine anno, i civici faranno il punto con una nuova riunione, questa volta a Sommatino, dove “Spazio civico” sembra aver già ottenuto l'assenso del gruppo che, tra gli altri, annovera l'ex assessore e consigliere comunale, anche candidata alle elezioni regionali sotto le insegne Dc, Angela Cocita. “Ci sarà questa riunione a Sommatino per andare avanti nel progetto – dice il referente provinciale di “Una Buona Idea” Giovanni Scicolone – stiamo lavorando inoltre a una presentazione di tipo regionale. Dopo l'avvio ufficiale, continuiamo a ricevere tante richieste di adesione, da varie province. Tutto questo ci dà ancora maggiore consapevolezza”. Sul fronte civico, l'esperienza del “modello Gela” è una sorta di punto fisso, con la vittoria di un anno fa andata alla coalizione guidata da un sindaco non schierato nei partiti. "Abbiamo ricevuto un invito dall'onorevole Nuccio Di Paola a partecipare al tavolo che verrà tenuto nella prospettiva di una coalizione regionale. Anche altri esponenti ci hanno contattati. Certamente - aggiunge Scicolone - daremo riscontro non appena verrà indetto il tavolo”. Qualche interlocuzione, ancora non avviata a pieno ritmo, c'è stata inoltre con i referenti di “Progetto civico Italia”, a loro volta presenti ieri al teatro “Eschilo” con il coordinatore regionale Carmelo Miceli, ex dem che ha accettato il percorso fuori dai partiti. “Ci sono state interlocuzioni solo informali ma non un vero e proprio incontro – precisa Scicolone – sicuramente, sono progetti comunque differenti”. “Spazio civico” punta a incanalare un tragitto che sia pure istituzionale e l'adesione di amministratori locali e consiglieri va in questa direzione. Nel tentativo di mettere insieme l'alternativa al centrodestra del governo Schifani, non si potrà trascurare il peso dei civici, che in città, seppur con qualche sfumatura non di area, sembrano collocati nell'orbita progressista.

In foto Scicolone durante la presentazione di "Spazio civico"