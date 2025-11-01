"Spazio civico" diventa ufficiale, fissata la presentazione della rete territoriale

I civici provano a costruire in uno scenario che pare comunque richiamarsi all'alternativa al centrodestra del governo regionale

Gela. “Spazio civico”, la rete dei movimenti territoriali, fuori dai partiti, si dà ufficialmente appuntamento, per il prossimo 15 novembre, a Caltanissetta. E' stata resa nota la data della presentazione ufficiale, prevista a Palazzo Moncada. I civici di tutta la provincia si riuniranno per dare il via libera ufficiale al progetto che sta in una dimensione territoriale ma con un dialogo già ben avviato in altre province. Tra i fondatori, i civici che si rifanno al sindaco Terenziano Di Stefano, con il gruppo “Una Buona Idea”, tra i punti cardine del “modello Gela”, insieme ai partiti progressisti. Il sindaco gelese, questa mattina, come abbiamo riportato, ha fatto intendere che “Spazio civico” non sarà un tentativo solo di scopo per “collocarsi”. Punta invece a diventare una realtà strutturata, misurandosi con i partiti. Una prima soglia di verifica potrebbe essere quella delle regionali del 2027. Chiaramente, a “Spazio civico” già guardano con molto interesse i riferimenti dei partiti, a cominciare dal vicepresidente Ars e coordinatore regionale M5s, Nuccio Di Paola. In queste ultime settimane, si sono intensificati gli incontri e le interlocuzioni, condotte dai referenti di “Una Buona Idea” e dai gruppi fondatori della rete civica. E' probabile che a breve verranno anunciate nuove adesioni. I civici provano a costruire in uno scenario che pare comunque richiamarsi all'alternativa al centrodestra del governo regionale.

In foto il sindaco Di Stefano insieme ai dirigenti di "Una Buona Idea" Rino LIcata e Giovanni Scicolone