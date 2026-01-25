Quotidiano di Gela

Spazio Civico: "A Niscemi occorre un piano complessivo di interventi, negli anni troppa incuria"

"Questa emergenza non è improvvisa: è il risultato di anni di incuria, sottovalutazione del rischio idrogeologico e assenza di politiche di prevenzione", fanno sapere da "Spazio Civico"

25 gennaio 2026
Niscemi. Il movimento "Spazio Civico" esprime profonda preoccupazione per la grave situazione idrogeologica che sta colpendo la città di Niscemi, dove le recenti frane hanno messo a dura prova la viabilità locale, isolando di fatto interi quartieri e compromettendo i collegamenti con il resto del territorio. "Le strade già da tempo in condizioni precarie non reggono più a causa della scarsa manutenzione e dalle piogge che si sono susseguite durante l'anno. La situazione è critica lungo i principali assi viari che collegano Niscemi ai comuni limitrofi, due ingressi della città franati o resi impraticabili da smottamenti e cedimenti del terreno. Questa emergenza non è improvvisa: è il risultato di anni di incuria, sottovalutazione del rischio idrogeologico e assenza di politiche di prevenzione. Il dissesto del territorio non può più essere affrontato con interventi tampone o annunci estemporanei. Serve un piano strutturale di monitoraggio del suolo, investimenti mirati alla messa in sicurezza delle aree a rischio e una riqualificazione urgente della rete viaria provinciale, oggi in stato di abbandono. Chiediamo con forza alle istituzioni competenti, Provincia di Caltanissetta, Regione Siciliana e Prefettura, di attivare immediatamente un sistema di monitoraggio continuo del territorio, con l’ausilio di tecnologie moderne per individuare aree a rischio; interventi strutturali di messa in sicurezza delle strade più critiche, a partire da quelle che garantiscono i collegamenti essenziali per la popolazione; l’aggiornamento e l’attuazione dei piani di protezione civile comunali, con il coinvolgimento attivo dei cittadini e delle realtà locali. Niscemi non può rimanere isolata né dal punto di vista infrastrutturale né da quello delle politiche pubbliche. Il nostro territorio merita rispetto, cura e programmazione. Non possiamo aspettare altre emergenze per agire. "Spazio Civico" si mette a disposizione per collaborare con le istituzioni e con la cittadinanza, perché la sicurezza del territorio è un diritto fondamentale, non un optional", fanno sapere.

