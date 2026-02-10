Spari nell'area di servizio, rivale ferito alle gambe: quattro anni a Costarelli

La pistola con matricola abrasa venne ritrovata dagli investigatori

Gela. Quattro anni e due mesi per Leandro Costarelli che due anni fa sparò nell'area di servizio “Gb oil”, ferendo un trentatrenne Salvatore Noviziano. La decisione chiude il giudizio abbreviato a carico del giovane, che ha precedenti penali. I carabinieri ricostruirono l'azione che sarebbe maturata a seguito di dissidi, poi sfociati nella ritorsione di Costarelli. Ci sarebbe stata una lite, pare in un locale. Il trentatrenne riportò ferite alle gambe. All'imputato non fu contestato il tentato omicidio ma il porto, la detenzione e la ricettazione di un'arma clandestina. La pistola con matricola abrasa venne ritrovata dagli investigatori. I carabinieri ricostruirono l'intera dinamica analizzando anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza dell'area. La difesa, rappresentata dall'avvocato Carmelo Tuccio, ha optato per il giudizio abbreviato, anche con l'acquisizione di atti.