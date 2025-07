Spari in un'area di servizio, giudizio immediato per Costarelli: fu ritrovata l'arma usata

A seguito del giudizio immediato, la difesa pare orientata ad accedere a un rito alternativo

Gela. E' accusato di aver sparato, nell'estate di un anno fa, ferendo un suo rivale, nell'area di servizio “Gb oil”. Per il ventisettenne Leandro Costarelli è stato disposto il giudizio immediato. Secondo i pm della procura, ci sono tutti gli elementi per ritenere che ad agire fu proprio lui, pare per ritorsione dopo una precedente rissa. L'obiettivo preso di mira, il trentatreenne Salvatore Noviziano, riportò ferite alle gambe ma le sue condizioni non destarono particolari preoccupazioni. A Costarelli vengono addebitate diverse contestazioni, compresa quella del possesso dell'arma, una pistola con matricola abrasa, ritrovata dai carabinieri. A seguito del giudizio immediato, la difesa, con il legale Carmelo Tuccio, pare orientata ad accedere a un rito alternativo. Gli investigatori risalirono al giovane, con precedenti penali alle spalle, anche analizzando le immagini dei sistemi di videosorveglianza dell'area di servizio.