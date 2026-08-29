Spari in corso Aldisio, indagine va avanti: almeno due persone coinvolte, c'è ipotesi tentato omicidio

Gli accertamenti condotti dai pm della procura e dai carabinieri starebbero man mano sortendo effetti

Gela. Le indagini sono partite già dalle ore successive agli spari che a luglio, in pieno giorno, sono stati esplosi in un tratto di corso Salvatore Aldisio, tra le arterie più transitate della città. Non si sono registrati feriti e chi ha agito lo ha fatto, secondo gli investigatori, usando un fucile. Gli accertamenti condotti dai pm della procura e dai carabinieri starebbero man mano sortendo effetti. Sono almeno due le persone al centro degli approfondimenti. Risultano indagati e tra le contestazioni attuali c'è quella di tentato omicidio, oltre alle accuse sulla disponibilità dell'arma. Almeno un colpo sarebbe stato esploso da un'auto in transito e quanto accaduto in corso Aldisio avrebbe un collegamento diretto pare con un precedente alterco, verificatosi in un'altra zona. Sembra che gli indagati siano legati tra loro da rapporti familiari. L'attività investigativa è in corso e al contempo sono state condotte perquisizioni. Nell'immediatezza dei fatti, sono state acquisite immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona e sentiti potenziali testimoni.