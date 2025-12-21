Quotidiano di Gela

Spari da un’auto, 33enne ferita a Palermo

21 dicembre 2025 09:15
PALERMO (ITALPRESS) - Tragedia sfiorata questa notte a Palermo: una 33enne è rimasta gravemente ferita dopo essere stata colpita alla spalla da un colpo di fucile. L'episodio è avvenuto a piazza Nascè intorno alle 2:30: la donna è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Villa Sofia. Gli spari sono partiti da un'auto, che poi nella fuga ha anche investito due pedoni, ferendoli in modo lieve.

