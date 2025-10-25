Spari contro un rivale nell'area di servizio, abbreviato per Costarelli

Nell'estate di un anno fa, secondo gli investigatori, sparò nell'area di servizio “Gb oil”

Gela. Le conclusioni della procura e della difesa sono previste per il prossimo gennaio. E' stato ammesso il giudizio abbreviato per il ventisettenne Leandro Costarelli. Nell'estate di un anno fa, secondo gli investigatori, sparò nell'area di servizio “Gb oil”. Mirava a un rivale, il trentatreenne Salvatore Noviziano, che rimase ferito alle gambe. Contestazioni che hanno indotto a disporre il giudizio immediato per Costarelli, che ha precedenti penali. Il difensore, l'avvocato Carmelo Tuccio, ha avanzato richiesta di abbreviato, che ha ottenuto l'assenso. Secondo i pm della procura e i carabinieri, che si occuparano delle indagini, Costarelli avrebbe sparato, usando una pistiola, per ritorsione. Pare ci fossero stati contrastri con il trentatrenne, poi ferito.