L'azione Spari contro un quarantaduenne in via XXIV maggio, due giovani dal gup accusati di tentato omicidio

Secondo i pm della procura, quello a poca distanza dalla villa comunale fu un concreto tentativo di uccidere il rivale

Gela. Le indagini erano state chiuse negli scorsi mesi. A gennaio, si terrà invece l'udienza preliminare, davanti al gup. Due giovani, Samuel Romano e Salvatore Falsaperla, rispondono di tentato omicidio per gli spari di via XXIV maggio, quando lo scorso anno rimase ferito un quarantaduenne, Emanuele Cauchi, poi sottoposto a intervento chirurgico. Secondo i pm della procura, quello a poca distanza dalla villa comunale fu un concreto tentativo di uccidere il rivale. A fare fuoco, stando agli investigatori, sarebbe stato Romano, che aveva da poco avuto una lite, anche piuttosto veemente, con il figlio del quarantaduenne, pare per rivalità sentimentali, nei riguardi di una giovane. Romano, difeso dall'avvocato Flavio Sinatra, spiegò invece di essersi armato per difendersi, dato che Cauchi si era presentato con un manganello. Pm e carabinieri, che ricostruirono la dinamica valutando pure le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, sottolinearono che si pose il rischio che i colpi potessero raggiungere un passante, che transitava da via XXIV maggio. Romano ha sempre escluso di aver sparato per uccidere. Allo stesso modo, Falsaperla, rappresentato dal legale Davide Limoncello, riferì, dopo il suo arresto, di aver accompagnato il coetaneo ma non sapendo quali intenzioni avesse. Scattarono per entrambi misure di custodia cautelare. I due giovani arrivarono con in testa dei caschi, secondo gli inquirenti allo scopo di non farsi identificare.