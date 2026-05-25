Sparatoria durante una rissa a Palermo, ragazza di 22 anni ferita alla testa

Sulla vicenda indagano i carabinieri, che stanno acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per ricostruire attimo per attimo cos'è successo.

PALERMO (ITALPRESS) – Una ragazza di 22 anni è stata ferita alla testa da un proiettile vagante al culmine di una rissa avvenuta la notte scorsa della zona della movida a Palermo: la giovane ora si trova sotto osservazione all’ospedale Villa Sofia. L’episodio è avvenuto intorno alle 3 di notte in via la Lumia, all’incrocio con via Sella: l’area è tuttora transennata per permettere agli agenti della scientifica di effettuare i rilievi.

Gli spari, secondo una prima ricostruzione, sarebbero avvenuti in seguito a una rissa: un giovane avrebbe tirato fuori la pistola dal proprio borsello e fatto fuoco in direzione di un Suv, all’interno del quale si trovavano la 22enne e un altro ragazzo; per lei adesso è previsto un intervento chirurgico. Sulla vicenda indagano i carabinieri, che stanno acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per ricostruire attimo per attimo cos’è successo.

– Foto tvi/Italpress –

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