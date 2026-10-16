Sparatoria a scuola in Oregon, uccisi tre bambini e ucciso anche l’attentatore
NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Tragedia a Bend, una cittadina dell'Oregon negli Stati Uniti. Un ragazzo di 16 anni ha sparato in una scuola elementare e il bilancio, ancora provvisorio, parla di...
NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Tragedia a Bend, una cittadina dell'Oregon negli Stati Uniti. Un ragazzo di 16 anni ha sparato in una scuola elementare e il bilancio, ancora provvisorio, parla di quattro vittime, tra cui tre bambini di 5, 8 e 11 anni. Ucciso anche l'attentatore, colpito a morte
da una persona presente a scuola e armata. In quel monento i bambini della Silver Rail Elementary School, erano in parte alla mensa per il pranzo. Quando la polizia è arrivata l'aggressore era stato ucciso.
- Foto: Ipa Agency -
(ITALPRESS).
Fact Check
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Fonte:
- https://www.italpress.com/sparatoria-a-scuola-in-oregon-uccisi-tre-bambini-e-ucciso-anche-lattentatore/
Verificato il: 16 ottobre 2026