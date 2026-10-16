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Sparatoria a scuola in Oregon, uccisi tre bambini e ucciso anche l’attentatore

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Tragedia a Bend, una cittadina dell'Oregon negli Stati Uniti. Un ragazzo di 16 anni ha sparato in una scuola elementare e il bilancio, ancora provvisorio, parla di...

A cura di Redazione Redazione
16 ottobre 2026 08:30
Sparatoria a scuola in Oregon, uccisi tre bambini e ucciso anche l’attentatore -
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Italpress
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NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Tragedia a Bend, una cittadina dell'Oregon negli Stati Uniti. Un ragazzo di 16 anni ha sparato in una scuola elementare e il bilancio, ancora provvisorio, parla di quattro vittime, tra cui tre bambini di 5, 8 e 11 anni. Ucciso anche l'attentatore, colpito a morte

da una persona presente a scuola e armata. In quel monento i bambini della Silver Rail Elementary School, erano in parte alla mensa per il pranzo. Quando la polizia è arrivata l'aggressore era stato ucciso.

- Foto: Ipa Agency -

(ITALPRESS).

Fact Check

Prima della pubblicazione, la redazione ha verificato e consultato le fonti elencate di seguito per garantire l'accuratezza delle informazioni riportate.

Fonte:

Verificato il: 16 ottobre 2026

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