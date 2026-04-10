Spalletti e la Juve insieme fino al 2028 “Rendere fieri i nostri tifosi”

TORINO (ITALPRESS) - Luciano Spalletti e la Juventus insieme fino al 2028. L'annuncio del rinnovo è arrivato dai canali social del club, che ha pubblicato il video del tecnico bianconero, ripreso ment...

TORINO (ITALPRESS) - Luciano Spalletti e la Juventus insieme fino al 2028. L'annuncio del rinnovo è arrivato dai canali social del club, che ha pubblicato il video del tecnico bianconero, ripreso mentre comunicava alla squadra la notizia del prolungamento. "I primi a saperlo. La squadra sempre prima di tutto. Spalletti 2028 - si inizia da qui", il titolo con cui la Juve accompagna il video. "Sette mesi fa mi hanno proposto questo contratto, era un modo per conoscerci, io ho accettato senza nessuna esitazione perchè volevo rendermi conto di cosa fosse la Juventus da dentro e cosa foste voi, perchè ero rimasto impressionato a vedervi da fuori e mi piaceva l'idea di entrare nel vostro spogliatoio e allenarvi. Era facile immaginarsi la grandezza e l'idea futurista della Juventus, più difficile era trovare un gruppo bello di ragazzi uniti come voi, forti e vogliosi di restare insieme come se foste tutti dentro la stessa maglia. Ogni volta che vi vedo, io vedo la Juve, quindi ho ritenuto più importante dire per primi a voi che abbiamo deciso di rinnovare il contratto per altri due anni". Con queste parole Luciano Spalletti ha annunciato al suo gruppo il prolungamento di altri due anni con il club bianconero.

"Naturalmente abbiamo davanti delle sfide da fare e sono convinto che insieme a voi diventeranno belle sfide perchè le affronteremo con la disponibilità e la forza che avete sempre messo", ha proseguito il tecnico, parlando ai giocatori prima dell'allenamento. "E' chiaro che c'è la responsabilità della grandezza del club, dobbiamo rendere orgogliosi quei milioni di tifosi che appartengono a uno dei club più belli e più grandi a livello mondiale. Grazie per la vostra disponibilità e... oltre la fine", ha concluso Spalletti, che poi ha ricevuto il lungo applauso della squadra e l'abbraccio di capitan Locatelli.

"Siamo molto lieti di aver esteso il contratto di Luciano per altre due stagioni", queste le prime parole del ceo della Juventus, Damien Comolli, dopo il rinnovo del contratto con Spalletti fino al 30 giugno del 2028. "Da quando Luciano si è unito alla nostra grande famiglia juventina, ha avuto subito un impatto molto positivo sui nostri giocatori, su tutto il club e sull'intera comunità bianconera: è stato subito chiaro a tutti che Luciano fosse la persona giusta per guidare la squadra in un percorso di crescita", ha proseguito Comolli.

"Il suo stile di gioco ambizioso rispecchia le aspettative dei nostri tifosi e del club e i suoi valori rappresentano la nostra identità. Abbiamo dunque deciso di proseguire insieme oltre la durata del contratto precedentemente concordata - ha aggiunto Comolli - perchè riteniamo che stabilità e continuità siano due pilastri essenziali per il successo futuro. Buon lavoro, Mister! FinoallaFine", ha aggiunto il ceo bianconero.

- Foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).