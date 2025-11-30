Spaccio di droga nell'inchiesta "Tritone", condanna in abbreviato anche per un gelese

La decisione è stata emessa dal gup del tribunale di Caltanissetta. L'attività di indagine si concentrò su una rete di pusher attiva nel capoluogo nisseno

Caltanissetta. Per gli inquirenti, ebbe contatti con i nisseni che tenevano le redini dello spaccio di droga, proprio a Caltanissetta. Per i fatti dell'inchiesta “Tritone”, la condanna è arrivata anche per il gelese quarantatreenne Gianluca Giuseppe Raniolo. Due anni e dieci mesi mentre la richiesta iniziale della procura nissena era di tre anni e quattro mesi, in abbreviato. La decisione è stata emessa dal gup del tribunale di Caltanissetta. L'abbreviato è stato scelto da tutti gli imputati. In totale, sono undici le condanne. Le pene maggiori sono state imposte, fino a diciotto anni di reclusione (con cumulo rispetto a precedenti condanne), per le posizioni di Vincenzo Ferrara e Ivan Ferrara. Raniolo è difeso dal legale Davide Limoncello.