"Spaccata" in una pasticceria, titolari: "C'è paura ma andiamo avanti"
La 'spaccata" nella notte
A cura di Redazione
05 maggio 2026 08:25
Gela. Nella notte è stata presa di mira un'attività commerciale storica, la pasticceria "Peccati di gola", in via Crispi. In due hanno spaccato il vetro della porta di ingresso e sono entrati, portando via la cassa. Sono in atto le attività di rilievo delle forze dell'ordine. Gli esercenti, anche attraverso i social, hanno fatto sapere che non si arrenderanno davanti ai danni. "Noi costruiamo, nonostante la paura, altri invece distruggono".