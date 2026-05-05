Quotidiano di Gela

"Spaccata" in una pasticceria, titolari: "C'è paura ma andiamo avanti"

La 'spaccata" nella notte

A cura di Redazione Redazione
05 maggio 2026 08:25
"Spaccata" in una pasticceria, titolari: "C'è paura ma andiamo avanti" -
Gela
Cronaca
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Gela. Nella notte è stata presa di mira un'attività commerciale storica, la pasticceria "Peccati di gola", in via Crispi. In due hanno spaccato il vetro della porta di ingresso e sono entrati, portando via la cassa. Sono in atto le attività di rilievo delle forze dell'ordine. Gli esercenti, anche attraverso i social, hanno fatto sapere che non si arrenderanno davanti ai danni. "Noi costruiamo, nonostante la paura, altri invece distruggono".

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