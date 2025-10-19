Sostituzione rete idrica vetusta, progetto da sei milioni per la terza fase

I fondi dovrebbero arrivare dal programma Pr Fesr 2021-2027, che dispone di un capitolo in materia

Gela. L'annuncio ufficiale è arrivato durante la conferenza stampa, tenutasi in municipio, per la consegna dei lavori della rete fognaria di Manfria. L'Assemblea territoriale idrica e l'amministrazione comunale hanno finalizzato le procedure per la terza fase del piano di sostituzione della rete idrica vetusta della città. In totale, l'importo degli interventi è di sei milioni di euro. I fondi dovrebbero arrivare dal programma Pr Fesr 2021-2027, che dispone di un capitolo in materia. Ci contano sia l'Ati del presidente Massimiliano Conti sia il sindaco Terenziano Di Stefano. Quella della rete idrica nell'area urbana si è spesso rivelata una casella molto debole, nello scacchiere del ciclo cittadino, che tante emergenze ha generato nel corso del tempo. La sostituzione della rete vetusta dovrbebbe rafforzare il tentativo di un cambio di passo nella gestione del servizio, in attesa del completamento definitivo degli interventi per la rete di San Leo, atteso da mesi. Nell'ultimo anno, c'è stato soprattutto un rafforzamento del flusso di approvvigionamento idrico, con più pozzi attivati, per cercare di scongiurare crisi generali, come quella dell'estate del 2024. Non mancano gli stop, spesso prolungati, addebitabili a guasti. E' stato individuato il rup che si occuperà dell'iter, si tratta dell'ingegnere Salvatore Lombardo, dipendente del Comune di Gela.