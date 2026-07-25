Sostegno ai pazienti di oncologia, rinnovato il protocollo tra Rotaract e Farc&C

Tra gli obiettivi principali figurano la promozione della donazione dei capelli, la raccolta di materiali utili per il reparto e l’organizzazione di attività benefiche e raccolte fondi a sostegno dei pazienti oncologici

Gela. È stato rinnovato per il secondo anno consecutivo il protocollo d’intesa tra il Rotaract Club di Gela, presieduto da Elias D’Aleo, e la Farc&C, presieduta da Angela Lo Bello. La firma dell’accordo, avvenuta ieri, conferma la volontà delle due associazioni di proseguire il percorso di collaborazione a favore dei pazienti del reparto di Oncologia dell’Ospedale “Vittorio Emanuele”, diretto dal dottore Roberto Valenza. Forte dei risultati raggiunti durante il primo anno di attività, il protocollo punta a realizzare nuovi progetti di service e iniziative di sensibilizzazione, coinvolgendo la cittadinanza attraverso campagne social ed eventi pubblici. Tra gli obiettivi principali figurano la promozione della donazione dei capelli, la raccolta di materiali utili per il reparto e l’organizzazione di attività benefiche e raccolte fondi a sostegno dei pazienti oncologici. Il rinnovo dell’intesa conferma il comune impegno del Rotaract Club di Gela e della Farc&C nel promuovere la cultura della solidarietà e del volontariato, rafforzando una collaborazione che punta a offrire un aiuto concreto ai pazienti e alle loro famiglie, coinvolgendo sempre di più l’intera comunità.