Sospetto caso di West Nile a Palermo, donna ricoverata al Policlinico
La donna, ricoverata nel pomeriggio, è al momento sotto osservazione
A cura di Redazione
20 agosto 2025 20:49
PALERMO (ITALPRESS) – Un caso sospetto di West Nile all’ospedale Policlinico di Palermo. Si tratta di una donna. La paziente è stata sottoposta a una serie di esami e ulteriori accertamenti sono tuttora in corso, spiegano dall’ospedale, sottolineando che, al momento, si tratta di “un caso sospetto, non ancora confermato”. La donna, ricoverata nel pomeriggio, è al momento sotto osservazione.
– foto IPA Agency –
(ITALPRESS).
