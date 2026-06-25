"Solito", via all'appalto per i lavori: pubblicati gli atti di gara

Significativi lavori di consolidamento strutturale, il rinforzo sismico dell’edificio, la demolizione delle vecchie coperture e la realizzazione di nuovi tetti lignei leggeri, oltre alla sistemazione e ricomposizione delle falde di copertura

Gela. È stata pubblicata la gara d’appalto per l’esecuzione dei lavori di adeguamento sismico e impiantistico della scuola dell’infanzia e primaria "Enrico Solito", un intervento atteso da anni che consentirà di restituire alla città uno storico edificio scolastico chiuso dal 2021. L’appalto, con un importo a base d’asta di oltre 2 milioni e 500 mila euro, resterà aperto fino al prossimo 13 luglio. L’intervento prevede significativi lavori di consolidamento strutturale, il rinforzo sismico dell’edificio, la demolizione delle vecchie coperture e la realizzazione di nuovi tetti lignei leggeri, oltre alla sistemazione e ricomposizione delle falde di copertura. Responsabile unico del procedimento è l’architetto Roberto Capizzello. La vicenda della scuola "Enrico Solito" ha rappresentato negli ultimi anni una delle principali criticità dell’edilizia scolastica gelese. Il plesso venne infatti chiuso con ordinanza il 6 agosto 2021, a seguito del crollo di una porzione di solaio. I successivi approfondimenti tecnici evidenziarono ulteriori problematiche strutturali e la necessità di un intervento complessivo di messa in sicurezza, sfociato nella redazione del progetto esecutivo oggi finalmente giunto alla fase operativa. "Quella della scuola Enrico Solito è una storia che la città conosce bene e che per troppo tempo è stata caratterizzata da attese, difficoltà e preoccupazioni per le famiglie e per il personale scolastico – dice il sindaco Terenziano Di Stefano – oggi possiamo finalmente parlare di una svolta concreta. La pubblicazione della gara rappresenta un risultato importante per l’amministrazione comunale e per tutta la comunità. Restituiremo ai bambini, agli insegnanti e alle famiglie una scuola sicura, moderna e all’altezza delle esigenze educative del territorio". Soddisfazione viene espressa anche dall’Assessore ai lavori pubblici Luigi Di Dio. "L’avvio della procedura di gara - sottolinea - è il frutto di un lungo e complesso lavoro tecnico e amministrativo che ha richiesto grande impegno da parte degli uffici comunali. Parliamo di un intervento strategico che non si limita alla riparazione dell’immobile, ma punta a garantire standard elevati di sicurezza sismica e funzionalità".