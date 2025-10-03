"Solito", Regione approva accordo: iter gara sarà coordinato da Urega

La procedura necessaria per la gara

Gela. Si apre ancora di più la prospettiva che conduce alla gara per affidare i lavori nella scuola "Solito", chiusa ormai da anni a causa di cedimenti interni. Dalla Regione è stato emesso il provvedimento che approva l'accordo sottoscritto tra l'ufficio di committenza provinciale e l'ente comunale. Un passaggio necessario per fare in modo che sia l'Urega a occuparsi della procedura per affidare i lavori. Un primo iter, già concluso, fu annullato dagli uffici, a seguito delle tante conseguenze del dissesto e della necessità di adempiere a precise procedure finanziarie. Gli uffici del settore lavori pubblici, retto dall'assessore Luigi Di Dio, tra gli altri punti in essere, stanno seguendo anche il capitolo "Solito", che a questo punto potrebbe vedere il traguardo della gara, probabilmente entro fine anno. L'accordo è stato approvato con atto dell'organismo di ispezione, che fa capo all'assessorato delle infrastrutture e mobilità.