"Solito", giunta approva in via amministrativa il progetto esecutivo: iter si protrae da anni

Gela. Tutto dipendende, in gran parte, dal decreto regionale che confermi la copertura finanziaria da oltre tre milioni di euro. In giornata, la giunta ha rilasciato la delibera di approvazione, in via amministrativa, del progetto esecutivo per gli interventi nell'istituto “Solito”, chiuso da diversi anni a causa di un cedimento interno. Il provvedimento di giunta, sulla scorta dell'attività svolta dal settore lavori pubblici, ha permesso di varare tutti gli aggiornamenti, essenziali anche per i costi. Quello della scuola “Solito” è un iter che è andato letteralmentre a sbattere contro i vincoli imposti dalla crisi finanziaria del municipio, poi sfociata nel dissesto. Negli scorsi mesi, sono stati annullati tutti gli atti precedenti, compresi quelli di gara per l'aggiudicazione. Due anni fa, dalla Regione venne rilasciato il decreto di finanziamento, che va confermato con atto ufficiale.