Smottamenti Niscemi, Donegani: "Non bisogna perdere altro tempo, istitutizioni si attivino"

"L’onorevole Ismaele La Vardera si attiverà con un intervento parlamentare formale all’Assemblea Regionale Siciliana", dice Donegani

Niscemi. Davanti alla situazione che si sta determinando a Niscemi, nulla deve essere sottovalutato. “Il cedimento della falda e l’estensione del fenomeno franoso fino alla Sp10 Ponte Olivo, con la conseguente interdizione al traffico, stanno creando una condizione di grave vulnerabilità per l’intera comunità. Oggi, Niscemi – dice il segretario regionale di “PeR” e dirigente di "Controcorrente" Miguel Donegani - dispone di un’unica via di accesso, una condizione che mette seriamente a rischio la sicurezza dei cittadini, la tempestività dei soccorsi, la continuità dei servizi essenziali e la mobilità e l’economia del territorio. Non siamo più davanti a un problema ordinario di manutenzione stradale ma a una vera emergenza infrastrutturale e di protezione civile. Per questo chiedo un intervento immediato e coordinato da parte di Regione Siciliana, a partire dal presidente Renato Schifani, protezione civile regionale, Anas, ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed enti competenti sulla viabilità provinciale. Sono necessarie verifiche tecniche urgenti, la messa in sicurezza dell’asse viario, soluzioni alternative temporanee e un cronoprogramma chiaro e pubblico degli interventi. Contestualmente, l’onorevole Ismaele La Vardera si attiverà con un intervento parlamentare formale all’Assemblea Regionale Siciliana, affinché la vicenda venga immediatamente portata all’attenzione del governo regionale attraverso atti ispettivi e iniziative concrete. La sicurezza dei cittadini non può attendere e non può essere scaricata da un livello istituzionale all’altro.Quando un territorio rischia l’isolamento, lo Stato e la Regione hanno il dovere di intervenire”.